Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula recebeu alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (31). O presidente Lula decidiu fazer um encontro informal para prestar solidariedade e respaldo institucional ao ministro Alexandre de Moraes, que recebeu uma sanção financeira dos Estados Unidos. E ainda: Donald Trump confirma novas tarifas a países com os quais os Estados Unidos têm déficit comercial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!