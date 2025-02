Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (6)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Em toda a Grande São Paulo, mais de 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia. Neste momento, ainda falta luz em mais de 84 mil imóveis. No início da noite desta quinta (6), um temporal alagou ruas e causou transtornos. Uma das áreas mais atingidas foi a zona norte. Ruas ficaram alagadas, e a água invadiu casas. Em algumas regiões choveu granizo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, as próximas horas seguem sem previsão de chuva. E ainda: mesmo com jogador expulso, Corinthians conta com goleiro para segurar o empate contra o Palmeiras pelo Paulistão.