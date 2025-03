Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após vencer o São Paulo, o Palmeiras conseguiu uma vaga na final do Campeonato Paulista e vai buscar o tetracampeonato. O gol da vitória, que fez com que o placar fechasse em 1 a 0 para o Verdão, foi embalado por polêmica. Na cobrança de pênalti, Raphael Veiga não deixou a oportunidade passar. O jogo contra o Corinthians acontece no próximo domingo (16), no Allianz Parque. Já a decisão vai ser na Neo Química Arena. E ainda: Biomédica é morta a facadas pelo ex-marido dentro da clínica onde trabalhava.