Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um dos três reféns libertados pelo Hamas no último sábado (15) fez um apelo e pediu a soltura de todos os sequestrados. Em vídeo divulgado nesta segunda (17), Iair Horn fala sobre o tempo em que ficou no cativeiro junto com o irmão Eitan, que continua em poder do grupo. E ainda: a rotina da população que enfrenta a onda de calor nas ruas e no transporte público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!