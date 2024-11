Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Quase 10 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas no segundo turno das eleições municipais. O número representa mais de 29% dos brasileiros aptos a votar. Essa foi a segunda maior abstenção em eleições municipais desde 2000, perdendo apenas para o pleito realizado em 2020 durante a pandemia. E ainda: emboscada de palmeirenses a torcedores do Cruzeiro pode ter sido motivada por vingança.