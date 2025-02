Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Defesa Civil de São Paulo manteve o alerta para chuvas fortes em praticamente todo o estado até quarta (5). O gabinete de crise do governo também teve prazo prorrogado. Na capital, moradores do bairro Jardim Pantanal, na zona leste, enfrentaram nesta segunda (3) o terceiro dia de enchentes. E ainda: Minas Gerais registra a primeira morte por febre amarela no ano.