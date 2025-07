Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula decidiu entrar com uma ação no STF contestando a decisão do Congresso Nacional, que derrubou o decreto que aumentava o IOF. A proposta teve o sinal verde de Lula e já foi comunicada a líderes partidários do governo. A decisão de judicializar o aumento do IOF acontece depois de um parecer favorável da Advocacia-Geral da União, e deve ser enviada ao Supremo já nesta terça-feira (1º). O governo entende que é direito do presidente da República alterar impostos por decreto. A ação deve ser relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que já assumiu outros processos sobre o tema. O presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou a parlamentares que a decisão de levar o caso à suprema corte pode piorar a relação entre o Planalto e o Congresso, que já está desgastada. E ainda: Cidades de Santa Catarina registram neve na noite desta segunda (30).