Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta (1º) que o presidente Lula pode ligar a qualquer momento para negociar as tarifas aos produtos brasileiros. O presidente Lula respondeu em uma rede social. Ele escreveu que o Brasil "sempre esteve aberto ao diálogo".



