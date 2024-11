Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (15)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: o Presidente Lula deve se reunir, neste sábado (16), com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Ambos estão no Rio de Janeiro para participar da reunião da cúpula do G-20. E ainda: a Justiça da Argentina ordenou a prisão de 61 brasileiros investigados pelos atos extremistas de 8 de janeiro do ano passado. Os mandados foram emitidos após pedido de extradição feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.