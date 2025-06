Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Irã voltou a atacar Israel. A ONU alerta que o conflito pode se tornar incontrolável. A escalada da violência no Oriente Médio preocupa autoridades da Organização das Nações Unidas. O secretário-geral disse que o conflito entre Israel e Irã pode acender um fogo que ninguém será capaz de apagar. E ainda: Autoridades inglesas e francesas emitem alertas de saúde por causa de altas temperaturas.



