Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor. A data do novo julgamento ainda não foi marcada, e os votos apresentados no plenário virtual vão ser desconsiderados, assim todos os ministros vão votar novamente. Até lá, a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes continua valendo e o ex-presidente Fernando Collor permanece preso por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo da operação Lava Jato. E ainda: Sete pessoas são presas em operação da Polícia Federal contra extração ilegal de ouro em MG.



