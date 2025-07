Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas do senador Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo. A decisão atinge movimentações realizadas via pix e com cartão de crédito, e ocorre depois que Marcos do Val descumpriu medidas cautelares ao sair do Brasil sem permissão do STF. E ainda: Atacante do Flamengo vira réu por fraude em apostas esportivas.



