Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Rio de Janeiro está em alerta máximo, com protocolos de segurança reforçados, por causa da chegada das delegações internacionais para a cúpula do BRICS. Neste sábado (5), o BRICS terá uma agenda de encontros financeiros bilaterais. A cúpula vai reunir chefes de estado de quase 30 países domingo (6) e segunda-feira (7). Para garantir a segurança, 17 mil policiais civis e militares estarão nas ruas. E ainda: STF já condenou 643 pessoas por participação nos atos do 8 de janeiro, aponta PGR.