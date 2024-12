Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (6)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Depois de 25 anos de negociações, Mercosul e União Europeia anunciaram o acordo de livre comércio entre os dois blocos. O anúncio foi feiro em Montevidéu, no Uruguai, durante a cúpula dos líderes do Mercosul. E ainda: o Atlético-MG desistiu do efeito suspensivo e vai jogar contra o Athletico-PR sem torcida. O jogo é decisivo, valendo a permanência na Série A para ambos os times.