Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Foi preso o padrasto de uma das crianças que morreram intoxicadas com veneno de rato no Rio de Janeiro. Rafael da Rocha Furtado era ex-padrasto de um dos meninos. As investigações apontam que Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, e um amigo, Ythallo Raphael, de 6, tomaram açaí com veneno de rato dado pelo padrasto de Benjamin. Os dois não resistiram. E ainda: deputados de São Paulo aprovam proibição do uso de celulares nas escolas.