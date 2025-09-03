Logo R7.com
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (2)

Defesa de Bolsonaro será ouvida nesta quarta-feira (3)

Boletim JR 24H

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O julgamento da tentativa de golpe de Estado será retomado nesta quarta-feira (3), às 9h. Vão ser ouvidos os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto. E ainda: Julgamento de Bolsonaro ganha manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo.

