Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os avanços da economia nem sempre são reconhecidos. A declaração foi feita em um encontro com executivos do mercado financeiro em São Paulo. Dentre as realizações citadas, está a Reforma Tributária. “Sem aumento nenhum de carga tributária, não se criou nenhum imposto, não se aumentou alíquota, nada. Só se cobrou de quem não paga”, comentou. E ainda: produção de tilápias cresce e Brasil se torna o quarto maior produtor do mundo.