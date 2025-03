Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta (26) se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas se tornarão réus pela suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento está marcado para ser retomado a partir das 9h30, com os votos dos cinco ministros que compõem a Primeira Turma. O primeiro voto é do relator Alexandre de Moraes. E ainda: Lula se encontra nesta quarta (26) com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.