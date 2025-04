Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Parlamentares de oposição ao governo conseguiram agora à noite reunir 171 assinaturas para a criação da CPI do INSS na Câmara dos Deputados. A oposição quer investigar o suposto esquema de descontos ilegais em aposentadorias, que pode ultrapassar R$ 6 bilhões. O pedido para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser apresentado nos próximos dias. E ainda: RECORD promove encontro com executivos e anunciantes no interior de SP.



