Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um forte terremoto atingiu a Rússia. Alertas de tsunami foram emitidos no país, no Japão, no Havaí e em outras regiões dos Estados Unidos. O terremoto de 8,7 graus de magnitude atingiu a Península de Kamtchatka. A região perto do epicentro, que fica no extremo leste da Rússia, foi atingida por um tsunami de três a quatro metros de altura. Há relatos de algumas pessoas que se feriram na Rússia, mas nenhum caso grave até o momento. E ainda: Defesa de Mauro Cid pede absolvição ao STF em julgamento de tentativa de golpe de Estado.



