Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi confirmado na noite desta terça-feira (3) um caso de gripe aviária no Zoológico de Brasília. Exames confirmaram a presença do vírus em uma ave silvestre encontrada morta no zoológico da capital federal no dia 28 de maio. Segundo a Secretaria de Agricultura, o animal era um irerê e não fazia parte do zoológico, estava somente de passagem pelo local. Segundo o governo do distrito federal, a interdição será mantida pelo menos até o dia 12 de junho. E ainda: Incêndios florestais provocam a retirada de mais de 25 mil moradores de regiões do Canadá.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!