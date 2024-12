Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (3)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Cerca de 14 PMs envolvidos em duas ações de violência policial nos últimos dias foram afastados da corporação em São Paulo. Em um dos casos, um homem foi jogado de uma ponte por um agente. O governador Tarcísio de Freitas prometeu investigar os casos com rigor. E ainda: oposição pede impeachment de presidente da Coreia do Sul após decreto frustrado de lei marcial.