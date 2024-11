Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping de comércio popular no centro de São Paulo, nesta quarta (30). O Corpo de Bombeiros trabalha desde o início do dia tentando controlar o fogo que se espalhou por lojas e galerias do centro comercial, localizado no Brás. Comerciantes da região, famosa por vender principalmente roupas e acessórios, precisaram correr para retirar mercadorias das lojas e evitar maiores perdas. E ainda: Enchentes deixam mais de 60 mortos na Espanha.