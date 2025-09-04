Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma fiscalização do Procon em São Paulo apontou que apenas 25% dos estabelecimentos no estado seguem o protocolo de proteção às mulheres em casos de assédio ou situações de risco e violência. 131 locais foram fiscalizados pelo órgão de defesa dos direitos do consumidor. E ainda: Julgamento da trama golpista será retomado em 9 de setembro com voto de Alexandre de Moraes.



