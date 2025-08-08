Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (8)
Polícia faz operação contra aplicativo de transporte operado por facção no Rio de Janeiro. Vendas de Dia dos Pais devem crescer 4% em 2025
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz, nesta sexta-feira (8), uma operação contra um aplicativo de transporte operado pelo Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. A operação foi realizada em estabelecimentos comerciais de fachada e nas residências dos suspeitos, na zona oeste do Rio, em Niterói e no interior do estado. Cerca de 300 mototaxistas estavam cadastrados no aplicativo que gerava lucro de R$ 1 milhão por mês aos envolvidos no esquema. Segundo as investigações, os mototaxistas eram coagidos a instalar o aplicativo. E ainda: Vendas de Dia dos Pais devem crescer 4% em 2025.
