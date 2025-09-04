Assista à íntegra do JR 24 Horas 1ª Edição desta quinta (4)

A Justiça de São Paulo determinou a liberação do serviço de mototáxi na capital, julgando inconstitucional um decreto municipal que o proibía. O Tribunal de Justiça decidiu que a regulamentação do uso de motos por aplicativos cabe ao governo federal. Os municípios podem apenas estabelecer regras para o serviço.

Com essa decisão, a Prefeitura tem 90 dias para criar normas sobre o transporte por motocicletas na cidade. Ainda existe a possibilidade de recurso por parte da Prefeitura.

Veja também: Anistia ganha força no Congresso em meio ao julgamento de trama golpista

aqui!