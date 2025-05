Ataque com faca deixa 12 feridos em estação de trem na Alemanha

Ao menos 12 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca, em uma estação de trem na Alemanha. Algumas vítimas precisaram de atendimento médico ainda dentro dos vagões, na estação central de trem de Hamburgo. Segundo a polícia, uma mulher foi presa. As motivações do ataque ainda não foram divulgadas. Seis pessoas estão em estado grave.



