Ataque com faca deixa uma pessoa morta e ao menos quatro feridas em Israel

Um ataque com faca deixou uma pessoa morta e ao menos quatro feridas na cidade de Haifa, em Israel. O suspeito foi morto pela polícia. Dos quatro feridos, três estão em estado grave de saúde. Este foi o primeiro atentado fatal no país após a trégua na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, em 19 de janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!