Ataque da Rússia contra a Ucrânia mata 13 pessoas

Na Ucrânia, um ataque russo matou pelo menos 13 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos. Os bombardeios tiveram como alvo a capital Kiev. Um dos mísseis atingiu um prédio residencial. O presidente americano, Donald Trump, ameaçou a Rússia com sanções se até o dia 8 de agosto não houver uma trégua com a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin disse que já vive com restrições há anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!