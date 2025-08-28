Ataque russo deixa mortos e feridos na Ucrânia

Um novo ataque russo contra a capital da Ucrânia deixou 16 mortos e dezenas de feridos. Entre as vítimas fatais estão quatro crianças. As explosões atingiram vários bairros de Kiev, destruindo prédios residenciais, escolas e um shopping. Segundo a força aérea ucraniana, mais de 600 drones e 30 mísseis foram lançados. A maioria foi interceptada pelas defesas antiaéreas, mas os danos foram significativos. Equipes de resgate trabalham contra o tempo na busca por sobreviventes sob os escombros.



