Ataques russos deixam ao menos dois mortos e mais de 50 feridos na Ucrânia

Novos ataques russos deixaram pelo menos dois mortos e mais de 50 feridos na cidade ucraniana de Kharkiv. Os bombardeios provocaram explosões e incêndios em um prédio residencial. Bombeiros e equipes de resgate estão no local para combater as chamas e buscar sobreviventes. Os novos ataques acontecem depois de mais uma troca de prisioneiros. Os soldados russos e ucranianos passaram por uma avaliação médica ao retornarem aos seus países.



