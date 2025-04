Atirador que matou duas pessoas em universidade na Flórida é aluno da instituição

Autoridades americanas revelaram a identidade do atirador que matou duas pessoas em uma universidade da Flórida. Phoenix Ikner, de 20 anos, é aluno da Florida State University. Ele foi baleado por agentes e segue internado. Uma das armas usadas no ataque pertencia à mãe dele, que foi policial em um condado próximo. Além dos dois mortos, seis pessoas ficaram feridas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!