Avião com quase meia tonelada de cocaína faz pouso forçado no Pará

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma fazenda no sul do Pará. A polícia foi chamada e se surpreendeu com o que encontrou: quase meia tonelada de cocaína. Os dois ocupantes do avião conseguiram fugir antes da chegada dos PMs. A cocaína apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal.



