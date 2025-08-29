Logo R7.com
Avião com quase meia tonelada de cocaína faz pouso forçado no Pará

Os dois ocupantes da aeronave conseguiram fugir antes da chegada dos PMs

Boletim JR 24H|Do R7

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma fazenda no sul do Pará. A polícia foi chamada e se surpreendeu com o que encontrou: quase meia tonelada de cocaína. Os dois ocupantes do avião conseguiram fugir antes da chegada dos PMs. A cocaína apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal.

