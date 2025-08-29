Avião com quase meia tonelada de cocaína faz pouso forçado no Pará
Os dois ocupantes da aeronave conseguiram fugir antes da chegada dos PMs
Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma fazenda no sul do Pará. A polícia foi chamada e se surpreendeu com o que encontrou: quase meia tonelada de cocaína. Os dois ocupantes do avião conseguiram fugir antes da chegada dos PMs. A cocaína apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal.
