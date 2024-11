Avião de voo internacional sofre forte turbulência com 254 passageiros a bordo

Passageiros de um voo internacional foram surpreendidos por uma forte turbulência enquanto sobrevoavam a região da Groenlândia. Nas imagens, é possível ver diversos objetos voando no interior da aeronave. O avião havia saído de Estocolmo, na Suécia, com destino a Miami, nos Estados Unidos. Com a turbulência, a aeronave precisou retornar à Europa para uma inspeção. 254 passageiros estavam a bordo e, apesar do susto, ninguém teve ferimentos graves.