Avião sai da pista durante pouso no aeroporto de Chapecó (SC)

Um avião saiu da pista durante um pouso no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. A aeronave, com 107 passageiros, chegava de Guarulhos, em São Paulo, e só parou na área de gramado. O incidente foi por volta das 19h30 da noite. Na hora, chovia na região. A Latam informou que todos os passageiros foram retirados em segurança e que vai oferecer a eles toda a assistência necessária.



