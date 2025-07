Balsa com postes de energia naufraga no rio Tocantins, no Pará

Uma balsa que transportava equipamentos para rede elétrica e caminhões naufragou no rio Tocantins, no Pará. A embarcação saiu da cidade de Marabá (PA) rumo ao Amazonas e, quando passava pela cidade de Breu Branco (PA), encalhou em um banco de areia e começou a afundar. Todos os tripulantes foram resgatados por pequenas embarcações que passavam pelo local. A empresa responsável pela balsa está contabilizando os prejuízos e enviou equipes para retirar a carga do rio.



