Banco Central confirma vazamento de dados de chaves pix

O Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça comunicaram um incidente de segurança eletrônica que provocou o vazamento de dados ligados às chaves pix. Os acessos indevidos ao sistema do poder judiciário ocorreram no último domingo (20). As informações obtidas são de natureza cadastral, como nomes, chaves pix e nome dos bancos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!