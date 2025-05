Banco Central libera resgate automático do dinheiro esquecido em instituições financeiras

O Banco Central atualizou o serviço para devolução de dinheiro esquecido em contas bancárias. A partir desta terça-feira (27), o resgate pode ser feito automaticamente no sistema de valores a receber. Anteriormente, as solicitações eram manuais. Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. Atualmente, R$ 9 bilhões permanecem esquecidos somente por pessoas físicas em bancos e outras instituições financeiras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!