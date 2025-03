Bebê é resgatado por policial após ficar trancado dentro de carro em Minas Gerais

Um bebê foi resgatado após ficar trancado dentro de um carro em Minas Gerais. No vídeo gravado por um morador de um prédio, é possível ver algumas pessoas tentando abrir o veículo. Um policial então usa uma chave de rodas para quebrar o vidro do carro. A mãe contou que o veículo se trancou sozinho com a chave ainda na ignição.



