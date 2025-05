Beneficiários do INSS com descontos indevidos deverão ser notificados a partir da próxima terça (13)

Os 9 milhões de beneficiários que tiveram descontos indevidos de associações deverão ser notificados a partir desta terça (13) por meio do site ou do aplicativo Meu INSS. A partir da próxima quarta-feira (14), os segurados deverão informar se o desconto foi ou não foi autorizado, para poder solicitar o ressarcimento. As associações terão um prazo de 15 dias para apresentar a documentação que comprove autorização de desconto ou fazer a devolução do dinheiro. Para ajudar pessoas que tenham dificuldade em lidar com o aplicativo ou site, o INSS avalia a possibilidade de prestar atendimento de forma presencial, mas ainda não deu detalhes de como seria esse trabalho.



