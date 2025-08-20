Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Bola de fogo transforma noite em dia no Japão

Especialistas dizem que se trata de uma estrela cadente, causada pela queima de fragmentos de asteroides ou partículas de poeira ao entrar na atmosfera

Boletim JR 24H|Do R7

Uma bola de fogo iluminou o céu e transformou a noite em dia no Japão. O fenômeno chamou a atenção de moradores e foi registrado por câmeras de vários ângulos. Segundo especialistas, se trata de uma estrela cadente, ou seja, um meteoro muito brilhante, causado pela queima de fragmentos de asteroides ou partículas de poeira ao entrar na atmosfera.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • Japão

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.