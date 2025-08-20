Bola de fogo transforma noite em dia no Japão

Uma bola de fogo iluminou o céu e transformou a noite em dia no Japão. O fenômeno chamou a atenção de moradores e foi registrado por câmeras de vários ângulos. Segundo especialistas, se trata de uma estrela cadente, ou seja, um meteoro muito brilhante, causado pela queima de fragmentos de asteroides ou partículas de poeira ao entrar na atmosfera.



