Bolsonaro pode ter alta nesta sexta-feira (2) após 22 dias internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber alta hoje após 22 dias internado. Ele está clinicamente estável, sem dor ou febre, com pressão controlada, e se alimenta por dieta líquida com suporte nutricional venoso. Os médicos relatam melhora nos movimentos intestinais após cirurgia para obstrução intestinal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!