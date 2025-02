Bolsonaro revela não estar preocupado com a possibilidade de ser preso

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria Geral da República por cinco crimes, entre eles, o golpe de Estado. Nesta quinta-feira (21), Bolsonaro disse durante um seminário do Partido Liberal que não está preocupado com a possibilidade de ser preso. A defesa do ex-presidente pediu 83 dias para responder a denúncia.



