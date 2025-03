Bombeiros controlam incêndio em prédio comercial no centro de São Paulo

Bombeiros conseguiram controlar um incêndio que atingiu um prédio comercial no Brás, região central de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (10). Muitos trabalhadores estavam no local, mas não há registro de feridos. A Defesa Civil ainda vai avaliar se há danos estruturais na edificação.



