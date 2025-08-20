Brasil amplia exportação de carne para a Indonésia

Brasil e Indonésia fecharam acordo sobre os requisitos sanitários para a exportação de carne bovina com osso, miúdos e produtos derivados da carne. A Indonésia é considerada um mercado estratégico para o Brasil. Tem 238 milhões de habitantes e registra um consumo crescente de proteína animal, que é impulsionado pelo aumento da renda. No ano passado, o país asiático importou US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros.



