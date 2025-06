Brasil bate recorde de turistas estrangeiros com quase cinco milhões de visitas este ano

O Brasil bateu recorde de turistas estrangeiros com quase 5 milhões de visitas este ano. Entre os meses de janeiro e maio foram mais de 4,8 milhões visitas internacionais em todo o país. O resultado é 70% da meta para o ano inteiro. Maio foi o mês com maior número de registros de visitantes internacionais. Os argentinos são maioria, com mais de 2,2 milhões turistas. Em seguida, estão os chilenos e os norte-americanos. entre os países europeus, Portugal, França e Alemanha são os que mais mandam turistas para o Brasil. Os dados são do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.



