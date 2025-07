Brasil deixa a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o Brasil decidiu sair da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, em que era membro observador desde 2021. O Itamaraty ainda não confirmou a informação. O governo israelense também criticou o Brasil pelo apoio à ação da África do Sul na corte internacional de Justiça que acusa Israel de genocídio na Faixa de Gaza.



