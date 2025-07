Brasil faz críticas às tarifas americanas na OMC

A oito dias do início da aplicação das tarifas americanas de 50% sobre produtos brasileiros, o Itamaraty acionou a Organização Mundial do Comércio e criticou o uso de taxas comerciais como instrumento de interferência em assuntos internos do país. A iniciativa teve o apoio de 40 países, incluindo os da União Europeia, mas afasta ainda mais a possibilidade de negociação com os Estados Unidos antes do dia 1º de agosto.



