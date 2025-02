Brasil já tem 169 mil casos e 37 mortes por dengue em 2025

Em janeiro, o Brasil registrou 169 mil casos prováveis de dengue. No estado de São Paulo, os casos aumentaram significativamente, passando para 99 mil na última semana. O número de mortes no estado também cresceu, de 14 para 28, contribuindo para um total de 37 mortes confirmadas no país. É importante lembrar que há vacina para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos e que evitar água parada é essencial para combater o mosquito transmissor.