Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, morre aos 82 anos

Morreu nesta quarta-feira (11), aos 82 anos, o cantor e compositor americano Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, sucesso mundial nos anos 70. O artista morreu por problemas neurológicos. Com harmonias vocais super elaboradas, os Beach Boys tinham um estilo próprio de rock que depois viria a ser conhecido como o surf music. Entre os grandes hits estão clássicos como Surfin USA, I Get Around e Fun, Fun, Fun.



